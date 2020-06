Grünen-Landeschef Hildenbrand will in den Landtag

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Landeschef der Grünen in Baden-Württemberg, Oliver Hildenbrand, will für den Landtag kandidieren. Er bewirbt sich zur Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Stuttgart III, den bisher der grüne Umweltminister Franz Untersteller vertritt, der auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Ein Parteisprecher bestätigte am Dienstag einen Bericht der «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten». Hildenbrand steht seit fast sieben Jahren an der Spitze der baden-württembergischen Grünen. Er habe große Lust, sich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen, schrieb der 32-Jährige in seiner im Internet veröffentlichten Bewerbung.