Grünen-Spitze ringt weiter um Votum für Koalitionsgespräche

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Führung der Südwest-Grünen hat bis in den späteren Mittwochabend um die Frage gerungen, mit wem sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen soll. Ursprünglich wollte die Grünen-Spitze um Ministerpräsident Winfried Kretschmann schon am frühen Abend den Landesvorstand wissen lassen, ob sie bei einer Koalition mit der CDU bleiben oder zu einem Ampelbündnis mit SPD und FDP wechseln will.

Doch die Beratungen, die um kurz nach 11.00 Uhr begonnen hatten, dauerten auch am Abend um 20.30 Uhr noch an. Es werde in jedem Fall eine Empfehlung der Verhandlungsgruppe geben, hieß es aus Grünen-Kreisen. Um mehr Zeit zu haben, hatte das Team um Kretschmann schon am Mittag entschieden, den Landesvorstand erst am Donnerstagmorgen (8.00 Uhr) zu informieren. Das Gremium hat offiziell das letzte Wort.

Es ist bekannt, dass Kretschmann Stabilität und Verlässlichkeit besonders in der Corona-Krise wichtig ist, was eher für die CDU sprechen würde. Am Mittwoch veröffentlichte er noch mit CSU-Chef Markus Söder einen gemeinsamen Brief an die anderen Ministerpräsidenten, um auf einen strikten Kurs zu pochen.

Die Grünen-Landesvorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand sollen eher für einen Wechsel zu einem Dreierbündnis mit SPD und FDP sein. Zuletzt hatte es im Umfeld von Fraktionschef Andreas Schwarz geheißen, es stehe 50:50. Sollten sich die Grünen für SPD und FDP entscheiden, wäre es die erste grün-geführte Ampelkoalition bundesweit.

Am Donnerstagnachmittag wollen sich die Grünen nach dem Votum des Vorstands mit ihren potenziellen Koalitionspartnern der Öffentlichkeit präsentieren.

