Grünen-Spitze setzt sich von CDU ab

Stuttgart (dpa/lsw) - Drei Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat sich die Grünen-Führung deutlich vom Koalitionspartner CDU distanziert. In der Corona-Krise habe sich zuletzt gezeigt, dass sich die Union im Südwesten nicht immer staatstragend und verlässlich verhalte, sagte Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand. Es sei ein «Rückfall in die alte Klientelpolitik, wie man sie von der CDU über Jahrzehnte kannte» zu beobachten gewesen. So seien etwa die Wünsche der Tourismusbranche in der Corona-Krise ungefiltert weitergegeben worden. Der Grünen-Chef sagte wörtlich: «Ich war auch enttäuscht.» In der Klimapolitik sei die CDU für die Grünen jahrelang «ein Klotz am Bein» gewesen. Das hinterlasse Spuren.

Unmittelbar vor dem Online-Parteitag am kommenden Wochenende machten Hildenbrand und seine Co-Chefin Sandra Detzer deutlich, dass im Fall eines Wahlsiegs das Bündnis mit der CDU nicht ihre Wunschkoalition sei. Das große Ziel sei, dass die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze «so stark werden, dass keine Regierung gegen uns gebildet werden kann», sagte Hildenbrand. Detzer machte deutlich, dass die Grünen am liebsten mit der SPD regieren würden. «Das wäre unsere Präferenz.» Allerdings geben das die Umfragewerte derzeit nicht her. Detzer ergänzte, man sei im Gespräch mit allen potenziellen Koalitionspartnern.

Bei dem digitalen Parteitag am Samstag und Sonntag (12./13.12.) soll Kretschmann erneut zum Spitzenkandidaten gekürt und das Wahlprogramm mit dem Titel «Wachsen wir über uns hinaus» für die Landtagswahl 2021 beschlossen werden. In den Umfragen liegen mal die Grünen vorn, mal rangiert die CDU mit ihrer Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann vorn.