«Grill den OB»: Palmer spendiert Bier für eine Einladung

Tübingen (dpa/lsw) - Wenige Monate vor der OB-Wahl in Tübingen bietet sich Amtsinhaber Boris Palmer als Gast für eine Grillparty an. In einem Beitrag auf seinem Youtube-Kanal mit derzeit 16 Abonnenten ist ein Film zu sehen, in dem Grillgut auf einer Gartenparty verkohlt. Ein Gast fragt: «Was machen wir jetzt?». In der nächsten Einstellung sitzt Palmer auf einem Grill und sagt: «Grill den OB.» Mit der Aktion wirbt er darum, ab dem 8. August zu Grillpartys eingeladen zu werden.

«Ihr feiert eine Grillparty mit über 15 Gästen, perfekt. Ladet Oberbürgermeister Boris Palmer zu euch ein und löchert ihn mit Fragen», sagt eine Frauenstimme im Hintergrund. Palmer schreibt unter dem Clip: «Als Dankeschön für die Einladung bringe ich einen Kasten Freistil Bier mit.» Die Oberbürgermeisterwahl ist am 23. Oktober. Der 50-Jährige bewirbt sich um eine dritte Amtszeit.