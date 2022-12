Walldorf (dpa/lsw) - Eine Großbäckerei hat am Sonntag in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) in Flammen gestanden. «Die Ursache und die Höhe des Schadens stehen noch nicht fest», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim der Deutschen Presse-Agentur. Menschen seien bei dem Brand des Gebäudes nicht zu Schaden gekommen. «Die Löscharbeiten sind noch am Laufen», so der Sprecher am frühen Abend. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seien vor Ort.