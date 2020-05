Großbrand bei Lebensmittelfirma verursacht hohen Schaden

Bühl (dpa/lsw) - Ein Großbrand hat die Produktionshalle eines Champignon-Verarbeiters in Bühl (Kreis Rastatt) zerstört. Die Höhe des Schadens lasse sich noch nicht beziffern, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Summe liege aber mindestens im sechsstelligen Bereich. Das Feuer war am frühen Freitagmorgen in der Halle ausgebrochen. Niemand sei verletzt worden. Feuerwehrleute brachten zwölf Menschen aus einem nahen Gebäude in Sicherheit. Sie seien Saisonarbeiter, die in der Lebensmittelfirma beschäftigt sind. Ob sie wieder zurückkehren konnten, war der Polizei nicht bekannt. Die Brandursache war zunächst ebenfalls unklar.