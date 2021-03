Großbrand in Wohnhaus: Mutmaßlicher Brandstifter verhaftet

Malsch (dpa/lsw) - Nach einem Brand eines Mehrfamilienhauses ist in Malsch (Landkreis Karlsruhe) ein Mann wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen worden. Das Feuer war am Dienstagabend im Wohnhaus ausgebrochen und breitete sich bis zum Dachgeschoss aus. Die Feuerwehr war mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort. Die 27 Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht.

Das Feuer sei vermutlich von einem 88-jährigen Bewohner gelegt worden, teilte die Polizei mit. Die 57-jährige Tochter des Mannes sowie ihr Ehemann wurden durch die Flammen leicht verletzt. Der 88-Jährige war nach Ausbruch des Brandes mit einem Auto davongefahren, konnte aber wenig später von der Polizei verhaftet werden. Genaue Details zum Tathergang waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

