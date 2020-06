Großeinsatz wegen Feuer in Holzverarbeitungs-Firma

Eppingen (dpa/lsw) - Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr zu einem Brand in einer Firma zur Holzverarbeitung in Eppingen (Kreis Heilbronn) ausrücken müssen. Das Feuer brach am Dienstagabend aus noch unbekannter Ursache in einer Sortieranlage für Holzspäne aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Mitarbeiter hatte den Brand bemerkt. Die Feuerwehr kam laut Polizei mit 21 Fahrzeugen und 128 Mann und löschte das Feuer. Der Schaden war zunächst nicht bekannt. Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr.