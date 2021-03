Großer Schaden bei Brand in Heidelberger Altstadt

Heidelberg (dpa/lsw) - Bewohner in der Heidelberger Altstadt haben sich in der Nacht zum Sonntag wegen eines Feuers ins Freie retten müssen. Nach einer ersten Schätzung könnte durch den Brand ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden sein, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen und hatte auf mindestens ein angrenzendes Gebäude übergegriffen. Einsatzkräfte der Feuerwehr räumten mindestens drei Wohnhäuser und hatten den Brand am Morgen gelöscht. Mindestens ein Gebäude sei jedoch unbewohnbar, so der Sprecher. Zwei Menschen kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

