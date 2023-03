«Großes Trümmerfeld» auf der A8: Drei Autofahrer verletzt

Sindelfingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 nahe Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 32-Jähriger hatte vermutlich aus gesundheitlichen Gründen am Dienstagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Das Auto prallte gegen eine Betonschutzwand, geriet ins Schleudern und krachte gegen zwei weitere Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines dieser Autos auf einen Lkw geschoben. Die Fahrer der drei Autos kamen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40.000 Euro. «Aufgrund eines großen Trümmerfelds» mussten nach ihren Angaben drei der vier Spuren in Richtung Karlsruhe für etwa drei Stunden gesperrt werden.