Grundschulen sollen sich auf Deutsch und Mathe konzentrieren

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grundschulen im Land sollen ab 22. Februar in einen Wechselbetrieb mit je zwei Klassenstufen pro Woche in Präsenz und zuhause starten. «Beispielsweise könnten in der letzten Februarwoche die Klassenstufen 1 und 3 und in der ersten Märzwoche die Klassenstufen 2 und 4 Präsenzunterricht erhalten», teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit. Die Klassen, die an den Schulen unterricht werden, sollen jeweils geteilt werden.

Vorrang sollen die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht haben - sowie in der vierten Klasse die Vorbereitung auf den Übergang auf die weiterführende Schule. Sportunterricht findet nicht statt. Der Präsenzunterricht soll jeweils mindestens zehn Unterrichtsstunden pro Woche umfassen. Es wird weiterhin keine Präsenzpflicht geben - die Eltern können wie bisher darüber entscheiden, ob die Kinder zur Schule gehen oder zu Hause lernen.

Bund und Ländern hatten sich am Mittwoch bei ihrer Konferenz geeinigt, dass die Länder selbstständig und ohne bundesweite gemeinsame Vorgaben über die Öffnung von Schulen und Kitas entscheiden können.

© dpa-infocom, dpa:210211-99-395515/3