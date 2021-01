Gruppe trifft sich für Grillparty in Hinterhof

Waibstadt (dpa/lsw) - Mindestens neun Menschen haben sich in einem Hinterhof im Rhein-Neckar-Kreis zu einer Grillparty getroffen und damit gegen die geltenden Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie verstoßen. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag fuhren Beamte am Samstagabend nach einem Zeugenhinweis zu dem Hinterhof in Waibstadt, wo sie neun Menschen an einem Lagerfeuer antrafen.

Die Feiernden kamen aus mehr als zwei verschiedenen Haushalten, trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten den Mindestabstand zueinander nicht ein. Nach ersten Erkenntnissen könnten zuvor auf der Party noch weitere Gäste gewesen sein, die den Hinterhof jedoch vor Eintreffen der Beamten verlassen hatten. Alle, die bei der Feier angetroffen wurden, müssen nun ein Bußgeld zahlen.