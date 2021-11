«Gut gestimmt»: VfB-Verteidiger Kempf wohl wieder dabei

Stuttgart (dpa/lsw) - Abwehrspieler Marc Oliver Kempf geht davon aus, für die bevorstehende Partie des VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund wieder einsatzbereit zu sein. Nach den ersten Trainingseinheiten der Woche, bei denen er in den Mannschaftskreis zurückgekehrt war, sei er «gut gestimmt, dass alles hinhaut und dass ich am Samstag zur Verfügung stehe», sagte Kempf am Dienstag auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten. Im vergangenen Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (0:1) hatte er wegen einer Muskelverhärtung gefehlt.

