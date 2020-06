Hölderlinhaus in Lauffen öffnet am 2. Juli

Lauffen (dpa/lsw) - Das aufwendig renovierte Wohnhaus der Familie Friedrich Hölderlins wird am 2. Juli in Lauffen am Neckar geöffnet - mit etwas Verspätung zum 250. Geburtstag des Dichters. «Es ist das authentischste Gebäude in der Reihe der Orte, in denen der Dichter im Lauf seines Lebens wohnte», sagte die Leiterin des Hauses, Eva Ehrenfeld.

Das Gebäude wurde für 5,3 Millionen Euro restauriert und mit einem modernen Anbau versehen. Es beherbergt neben einer Ausstellung auch einen Veranstaltungsraum. Die Kosten tragen Land, Stadt, Bund und private Förderer.

In dem früheren Wohnhaus hatte Hölderlin zwei Jahre seiner frühesten Kindheit verbracht. Als Sohn des Klostergutverwalters Heinrich Friedrich Hölderlin wurde er am 20. März 1770 in Lauffen geboren. Nach seinen ersten beiden Lebensjahren im benachbarten Amtshaus des Klosters musste die Mutter und junge Witwe 1772 mit ihren drei Kindern ins heutige Hölderlinhaus einziehen. Zwei Jahre später zog die Familie mit dem zweiten Mann der Mutter nach Nürtingen um.

Hölderlin wurde später wegen einer mutmaßlichen psychischen Erkrankung behandelt und verbrachte seine zweite Lebenshälfte in einem Turmzimmer in Tübingen. Dort wurde er von seinem Vermieter gepflegt.