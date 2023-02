Hacker greifen Schulen an: Server vom Netz genommen

Karlsruhe (dpa/lsw) - Auf Karlsruher Schulen hat es einen Hackerangriff gebeben. Wie die Stadt am Montag mitteilte, griffen Unbekannte dabei am vergangenen Wochenende auf sieben Schulen zu. Schadsoftware sei eingeschleust und Daten verschlüsselt worden. Die Server der sieben und von allen weiteren Schulen, die in Karlsruhe betroffen sein könnten, würden vorsorglich vom Netz genommen. Um wieviel Schulen es dabei insgesamt geht, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Die Stadt habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet und auch den Landesdatenschutzbeauftragten informiert. Außerdem sei das Amt für Informationstechnologie und Digitalisierung eingeschaltet worden und externe Experten für Cybersicherheit zu Rate gezogen worden. Mehr Details gab es zunächst nicht.