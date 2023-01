Hackerangriff auf die Polizei: Internetseiten außer Betrieb

Stuttgart (dpa/lsw) - Hacker haben einen Angriff auf die Polizei im Südwesten verübt. Das bestätigte das Innenministerium am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Es habe eine sogenannte DDoS-Attacke (Denial of Service) auf mehrere Einrichtungen in ganz Deutschland gegeben, darunter auch auf Internetseiten der Landespolizei, sagte eine Sprecherin. Betroffen sei die Homepage polizei-bw.de, an der mehrere Seiten hingen. Bei solchen Attacken würden deutlich mehr Netzressourcen beansprucht als normal, etwa durch eine Vielzahl von Aufrufen. Die Seiten seien weiterhin außer Betrieb.