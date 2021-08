Haftbefehle gegen mutmaßliche Drogendealer

Mannheim/Viernheim (dpa) - Kokain, Amphetamine und scharfe Schusswaffen - Einsatzkräfte der Polizei haben in Mannheim und in der südhessischen Nachbarstadt Viernheim bei mehreren mutmaßlichen Drogendealern illegale Substanzen und Waffen sichergestellt. Gegen zwei 52 und 58 Jahre alte Männer hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehle erlassen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Sie seien unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft genommen worden.

Sie sollen mit weiteren Personen sowohl in Mannheim als auch in Viernheim mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Langwierige Ermittlungen hätten auf die Spur der Tatverdächtigen geführt. Die Gruppe werde dringend verdächtigt, Handel mit Kokain, Amphetamin im dreistelligen Grammbereich sowie mit verschreibungspflichtigen Medikamenten betrieben zu haben.

Bei der Durchsuchung mehrerer Räume in Mannheim und Viernheim seien kleinere Mengen Kokain und Amphetamin sowie etwa 800 opiathaltige Tabletten und mehrere Tausend Euro sichergestellt worden. Mehrere scharfe Schusswaffen samt Munition sowie eine Machete seien von Beamten des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg entdeckt und sichergestellt worden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sowie der Ermittlungsgruppe Rauschgift gegen die Gruppe dauern an.

