Halbe Million Euro Schaden bei Brand auf Bauernhof

Rot an der Rot (dpa/lsw) - Bei einem Feuer auf einem Bauernhof bei Rot an der Rot (Kreis Biberach) ist ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Eine Lagerhalle sowie ein angebauter Viehstall standen dort am frühen Dienstagmorgen in Flammen, sie brannten bis auf das Grundgerüst ab, wie die Polizei mitteilte. Die etwa 80 bis 100 Tiere wurden aus dem brennenden Stall gebracht, keines wurde verletzt. Ein Kuhstall sowie das Wohngebäude blieben von den Flammen verschont. In der Halle befanden sich unter anderem landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte. Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, war zunächst unklar.