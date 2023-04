Halbfinalist Freiburg hofft auf nächsten Coup gegen Bayern

Freiburg (dpa/lsw) - Vier Tage nach dem Pokal-Coup gegen den FC Bayern München will der SC Freiburg den deutschen Rekordmeister auch in der Fußball-Bundesliga ärgern. Beflügelt, aber mit klarem Kopf wollen die Schützlinge von Trainer Christian Streich die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) angehen. Für Freiburg geht es darum, den Champions-League-Platz zu verteidigen. Die Bayern wollen im Fernduell mit Borussia Dortmund an der Spitze bleiben. In der Liga gelang dem SC gegen die Münchner in den vergangenen 13 Spielen kein Sieg. Ihr 2:1 im Viertelfinale des DFB-Pokals am Dienstag dürfte das Selbstvertrauen der Badener stärken.