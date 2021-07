Halbnackter Mann klettert betrunken auf Hausdach

Ellwangen (dpa/lsw) - Ein halbnackter Mann ist in Ellwangen (Ostalbkreis) betrunken auf ein Hausdach geklettert. Eine Zeugin meldete am Donnerstagabend, dass sich der 32-Jährige mit freiem Oberkörper auf dem Dach aufhielt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Polizisten antrafen, kletterte er vom Dach auf den Balkon zurück und kam aus dem Haus.

Der 32-Jährige wehrte sich gegen die Polizeikontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam.

