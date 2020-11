Handball-Löwen zurück an der Tabellenspitze

Mannheim (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Die Mannheimer feierten am Sonntag einen souveränen 36:27 (16:14)-Sieg gegen den HBW Balingen-Weilstetten und zogen mit 10:2 Zählern dank der besseren Tordifferenz wieder an der punktgleichen SG Flensburg-Handewitt vorbei. Der Vizemeister hatte sich am Samstag beim Bergischen HC mit 30:25 behauptet. Beste Werfer bei den Löwen waren Regisseur Andy Schmid und Rückraumspieler Lukas Nilsson mit jeweils sieben Toren.