Handballer der Rhein-Neckar Löwen vorerst ohne Lagarde

Mannheim (dpa/lsw) - Rückraumspieler Romain Lagarde von den Rhein-Neckar Löwen droht für das Finalturnier der neuen EHF European League in Mannheim auszufallen. Der Franzose zog sich bei seinem Länderspiel-Einsatz in der EM-Qualifikation gegen Griechenland eine Muskelverletzung zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus, teilte der Handball-Bundesligist am Donnerstag mit. Das Finalturnier des neuen internationalen Wettbewerbs findet am 22./23. Mai in Mannheim statt. Die Löwen treffen als Gastgeber im Halbfinale auf die Füchse Berlin.

