Hanfmann in Stuttgart als erster Deutscher weiter

Stuttgart (dpa) - Yannick Hanfmann hat beim Tennis-Turnier in Stuttgart als erster Deutscher das Achtelfinale erreicht. Der 29 Jahre alte Karlsruher gewann am Mittwoch sein Auftaktmatch gegen den Franzosen Jeremy Chardy mit 6:4, 6:4. Hanfmann, der bei den parallel laufenden French Open in der ersten Runde ausgeschieden war, bekommt es jetzt mit Chardys Landsmann Ugo Humbert zu tun. Am Dienstag hatten Dustin Brown und Rudi Molleker ihre Erstrundenspiele jeweils verloren.

