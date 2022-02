Hansgrohe verlängert vorzeitig Vertrag des Vorstandschefs

Schiltach (dpa) - Der Armaturenhersteller Hansgrohe hat den Vertrag seines Vorstandsvorsitzenden Hans Jürgen Kalmbach vorzeitig um fünf Jahre bis Ende 2027 verlängert. Das teilte das Unternehmen in Schiltach im Schwarzwald am Dienstag mit. Kalmbach hatte zum 1. August 2018 die Position von Thorsten Klapproth übernommen. Kalmbach ist seit 1998 im Unternehmen. Weltweit arbeiten für Hansgrohe 4714 Mitarbeiter, davon 2971 in Deutschland.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-139207/2