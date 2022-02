Haus brennt in Schwäbisch Gmünd: Bewohner verletzt

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Beim Brand eines Wohnhauses in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der 71 Jahre alte Mann konnte sich aus dem Gebäude retten und kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Dienstagnachmittag im Dachgeschoss eines Reihenmittelhauses ausgebrochen. Die Polizei ging von einem Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich aus. Die Brandursache war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-934700/2