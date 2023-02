Bammental (dpa/lsw) - In Bammental im Rhein-Neckar-Kreis ist am frühen Sonntagmorgen ein Haus in Vollbrand geraten. Mindestens eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Höhe des Sachschadens, sowie die Brandursache waren zunächst unklar. Die Feuerwehr ist vor Ort.