Heckmann sieht Ulms Basketballer für Finalturnier gerüstet

Ulm (dpa/lsw) - Der Basketball-Profi Patrick Heckmann von ratiopharm Ulm freut sich auf das Bundesliga-Finalturnier. «Es ist eine gute Möglichkeit in kurzer Zeit die Saison einigermaßen gut zu Ende zu spielen», sagte der 28-Jährige am Freitag. Heckmann traut seinem Team trotz Platz zehn in der Hauptrunde zu, die Gruppenphase zu überstehen. Wegen des Coronavirus war die Saison für etwa zwei Monate unterbrochen worden und wird ab dem 6. Juni als Turnier mit zehn Mannschaften beendet.

Für die Quarantäne-Zeit im Hotel sieht er sich gewappnet. Er wolle eine Playstation und Kartenspiele mitnehmen. «Ich glaube nicht, dass es viel Freizeit geben wird», sagte er angesichts des eng getakteten Spielplans. Die erforderlichen Tests auf Covid-19 empfand er als unangenehm. «Wenn die das Stäbchen in die Nase stecken, dann kann das schon ganz schön reizen», sagte Heckmann. Seine Tests seien negativ ausgefallen. Auch die notwendigen zwei negativen Tests aller anderen Spieler lagen vor.

Heckmann fühlt sich nach seiner Verletzung im Januar fit für das erste Spiel gegen Bayern München. Mit Läufen und Übungen bereitete er sich auf den Wiederbeginn vor. «Zuhause habe ich ein paar kleine Ball-Handling-Sachen versucht zu machen, ohne die Nachbarn zu ärgern», sagte er. Am Dienstag hatte das Mannschaftstraining wieder begonnen. «Alle waren auf einem guten Stand, was die Systeme betrifft. Aber das hakt an der ein oder anderen Stelle natürlich noch.»