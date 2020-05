Heidelberg vermittelt dem Land 380.000 Schutzmasken

Heidelberg (dpa/lsw) - Die Stadt Heidelberg hat dem Land 380.000 Schutzmasken übergeben. Das sei ein Beitrag für die Gesellschaft, der allen zugutekomme, wird Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Heidelberg hat demnach in den vergangenen Wochen einige große Lieferungen erhalten. Es sei selbstverständlich, eine davon für medizinische und pflegerische Zwecke an das Land weiterzugeben. «In der Corona-Pandemie müssen Bund, Länder und Städte an einem Strang ziehen.»

Die Masken der Schutzklassen FFP2 sollen nun umgehend im Südwesten verteilt werden. Hierzu ist nach Angaben von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) mit den Städten und Landkreisen ein fairer Verteilschlüssel vereinbart worden. 250.000 Schutzmasken seien bereits an die Landesspedition übergeben worden. Das Land erhalte die Masken zum Einkaufspreis.

Die Stadt Heidelberg hat in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben mehrere Hunderttausend einfache Masken erhalten und an Ärzte sowie Pflegedienste und Seniorenheime verteilt. In dieser Woche sollen auch Ladengeschäfte und städtische Einrichtungen mit Schutzausrüstung versorgt werden. Die aktuelle Lieferung kam demnach durch die Vermittlung einer Heidelberger Firma zustande.