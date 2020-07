Mannheim/Heidelberg (dpa/lsw) - Der Heidelberger Lärmstreit geht in eine weitere Etappe. Seit Jahren streiten sich Anwohner der Altstadt mit Stadt und Gastronomen und fordern, dass die zahlreichen Bars und Kneipen früher schließen sollen. In einem Berufungsverfahren am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim kamen die Richter nun am Mittwoch noch zu keiner Entscheidung, sondern kündigten am Ende der Verhandlung eine sogenannte Beschlusszustellung an. Dabei deutete die Vorsitzende des Senats an, dass es sich aller Voraussicht nach um die Anordnung eines neuen Lärmgutachtens handeln wird. Während des Verfahrens hatte sie mehrfach Zweifel an der Aussagekraft des derzeit vorliegenden Gutachtens von 2016 geäußert.

Auslöser des Verfahrens war ein Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom Juli des vergangenen Jahres, gegen das beide Parteien Berufung eingelegt hatten. Darin verpflichten die Richter die Stadt Heidelberg dazu, längere Sperrzeiten einzuführen. Demnach hätten die Kneipen an Wochentagen um Mitternacht, und am Wochenende 2.30 Uhr schließen sollen. Das hat der Gemeinderat bislang nicht umgesetzt. Stattdessen müssen die Altstadt-Wirte derzeit unter der Woche um 1 Uhr dichtmachen, am Wochenende darf bis 4 Uhr gefeiert werden.