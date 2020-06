Heidenheim im Aufstiegsendspurt selbstbewusst: Mit Thomalla

Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim kann für den Aufstiegsendspurt in der 2. Fußball-Bundesliga wieder mit Denis Thomalla planen. Der Stürmer hat nach auskuriertem Innenbandriss unter der Woche wieder das Mannschaftstraining aufgenommen, wie Trainer Frank Schmidt am Freitag sagte. Der 27-Jährige könnte damit schon am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 wieder im Kader des Tabellenvierten stehen.

«Es sind jetzt fünf Endspiele. Ich habe im Training die Entschlossenheit der Spieler gespürt», sagte Schmidt, der mit seiner Mannschaft noch alle Chancen auf den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga hat. Darum will der 46-Jährige auch in Hannover gewinnen. «Hannover hat eine sehr erfahrene, stark besetzte Mannschaft. Nichtsdestotrotz fahren wir dahin, um zu gewinnen. So selbstbewusst können wir sein.»