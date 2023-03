Heidenheim (dpa/lsw) - Nach dem Tod eines Babys in einem Heidenheimer Frauenhaus laufen die Ermittlungen zur Todesursache. Es gibt Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen bestätigte. Das neun Monate alte Baby starb bereits am Mittwoch. Weitere Details nannte der Sprecher nicht. Zuvor hatten der SWR und die «Heidenheimer Zeitung» über den Fall berichtet.