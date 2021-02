Heidenheim-Profi Burnić zieht sich Haarriss im Wadenbein zu

Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim muss vorerst auf Mittelfeldspieler Dženis Burnić verzichten. Der 22-Jährige zog sich beim 2:0 gegen Erzgebirge Aue am 13. Februar einen Haarriss im linken Wadenbein zu, wie der Tabellenachte der 2. Fußball-Bundesliga am Mittwoch mitteilte. Beim 2:2 im Nachholspiel beim SC Paderborn am Dienstagabend fehlte der U21-Nationalspieler ebenso wie bereits am vergangenen Samstag beim 2:1 in Osnabrück. Für die Partie war Burnić ohnehin Gelb-gesperrt.

