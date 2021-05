Heidenheim verlängert Vertrag mit Profi Theuerkauf bis 2022

Heidenheim (dpa/lsw) - Der 1. FC Heidenheim plant weiter mit Routinier Norman Theuerkauf. Der 34 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb einen neuen Vertrag für ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022, wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte. Theuerkauf lief in dieser Saison 20 Mal als Kapitän auf. Vor dem abschließenden Saisonspiel am Sonntag gegen den Karlsruher SC pausiert er allerdings weiter aufgrund einer Adduktorenverletzung. Von Maximilian Thiel, Oliver Steurer und Kevin Ibrahim trennt sich der Tabellensechste am Ende dieser Saison.

