Heidenheimer Erfolgsserie: Schmidt will «noch mal ans Limit»

Heidenheim (dpa/lsw) - Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim erwartet im letzten Pflichtspiel des Jahres noch mal einen Kraftakt. «Das ist ein Gegner, gegen den wir definitiv noch mal ans Limit gehen müssen», sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten einen Tag vor der Partie gegen den SSV Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

«Wir haben eine sehr gute Vorrunde gespielt», betonte Schmidt. 30 Punkte haben die Heidenheimer aus ihren bisherigen 16 Partien gesammelt. In der Tabelle gehören sie damit wieder einmal zur Spitzengruppe. In den vergangenen vier Liga-Spielen holten die Schwaben drei Siege und ein Unentschieden. Die anstehende Winterpause kommt dem Coach dennoch nicht ungelegen. «Es ist schon auch gut, dass wir den Akku jetzt aufladen können», sagte er.

Personell gebe es nach dem 4:3-Sieg beim SV Sandhausen am Mittwoch keine großen Veränderungen, so Schmidt. Verteidiger Marnon Busch habe in der Partie zwar einen Schlag abbekommen, könne gegen Regensburg voraussichtlich aber spielen.