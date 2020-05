Heidenheim (dpa/lsw) - Mittelfeldspieler Maximilian Thiel vom 1. FC Heidenheim ist weiter vom Verletzungspech verfolgt. Der 27-Jährige habe sich am Montag aufgrund von Meniskusproblemen erneut am rechten Knie operieren lassen müssen, teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Thiel war zuvor aufgrund eines Kreuzbandrisses monatelang ausgefallen und in dieser Saison noch nicht zum Einsatz gekommen.