Heidenheims Schmidt: «Jetzt geht der Spaßrichtig los»

Heidenheim (dpa/lsw) - Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim geht voller Vorfreude in die entscheidende Phase der Saison. «Jetzt geht der Spaß erst richtig los», sagte der 49 Jahre alte Coach des Tabellendritten einen Tag vor dem Duell mit dem Karlsruher SC am Freitag (18.30 Uhr/Sky). «Wir wollen in den kommenden Wochen vorne dabei bleiben und unseren Platz verteidigen.»

Die Heidenheimer sind im eigenen Stadion das stärkste Team der Liga, in zwölf Saisonspielen gelangen ihnen dort bislang neun Siege und drei Remis. «Wir müssen genau da weitermachen, wo wir in den letzten Heimspielen aufgehört haben», forderte Schmidt.

Vor den formstarken Karlsruhern, die zuletzt fünf Siege in Serie feierten, warnte der Coach. «Der KSC ist in einer Topverfassung», sagte er. Das habe man vor allem beim 4:2-Sieg der Badener gegen den Hamburger SV am vergangenen Wochenende gesehen. «Wir wissen, welche Offensivstärke diese Mannschaft auf den Platz bringt. Gerade bei schnellen Bällen in die Spitze müssen wir präsent und handlungsschnell sein», betonte Schmidt.