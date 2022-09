Fluorn-Winzeln (dpa/lsw) - In Fluorn-Winzeln (Kreis Rottweil) ist Heizöl in einen Bach gelaufen. Nach Polizeiangaben hatte sich an einem Tank ein Ventil gelöst. Die Feuerwehr setzte am Montag Ölsperren ein und konnte das Öl binden. Wie viel in den Bach gelang, war zunächst unklar. Das Wasserwirtschaftsamt sollte mögliche Folgen untersuchen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.