Herbrechtingen: Polizei gibt Details nach Festnahme bekannt

Herbrechtingen (dpa/lsw) - Nach der Festnahme eines Mannes und der Durchsuchung seiner Wohnung durch Sprengstoffspezialisten in Hebrechtingen im Kreis Heidenheim hat die Polizei Details zu dem Fall bekanntgegeben. Der 40-Jährige war wegen 20 unterschiedlicher Tatbestände zur Festnahme ausgeschrieben, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch sagte. Weil der Verdacht bestanden habe, dass der Verdächtige schon mit explosiven Stoffen hantiert haben soll, seien am Dienstag Spezialisten des Landeskriminalamtes im Einsatz gewesen.

Bei der Durchsuchung wurden aber lediglich «geringe Mengen einer rauschgiftverdächtigen Substanz sowie zwei möglicherweise waffenrechtlich verbotene Gegenstände» sichergestellt, wie es in einer Mitteilung der Ermittler hieß. Details hierzu konnte die Sprecherin mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht nennen.

Medien hatten zunächst berichtet, der Verdächtige sei der «Reichsbürger»-Szene zuzuordnen. Die Sprecherin betonte allerdings, der Mann werde bei der Polizei nicht als «Reichsbürger» geführt.