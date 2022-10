Hertha mit Jovetic statt Kanga: Freiburg mit Erfolgself

Berlin (dpa) - Hertha-Trainer Sandro Schwarz setzt gegen den SC Freiburg auf Routinier Stevan Jovetic im Angriffszentrum. Der 32-jährige Montenegriner steht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) überraschend in der Startformation des Berliner Fußball-Bundesligisten. Dafür muss Neuzugang Wilfried Kanga, dem in acht Bundesliga-Spielen noch kein Tor gelang, zunächst auf der Ersatzbank sitzen.

Wie erwartet ersetzt der Uruguayer Agostin Rogel den am Knöchel verletzten Filip Uremovic in der Abwehrzentrale der Berliner. Bei den Gästen vertraut Ersatz-Coach Lars Voßler, der den positiv auf das Coronavirus getesteten Trainer Christian Streich vertritt, der Anfangself, die in der Vorwoche mit 2:1 gegen den FSV Mainz 05 und am Donnerstag in der Europa League mit 2:0 gegen den FC Nantes gewonnen hatte. Michael Gregoritsch steht nach seiner gegen Nantes erlittenen Beckenprellung wieder in der Startformation.

Die Breisgauer können schon mit einem Remis zumindest für zwei Stunden die Tabellenführung übernehmen. Der punktgleiche bisherige Spitzenreiter Union Berlin spielt ab 19.30 Uhr (DAZN) beim VfB Stuttgart. Freiburg ist seit sechs Spielen in der Bundesliga ungeschlagen, länger als jeder andere Club. Die Hertha hat viermal nicht verloren, zuletzt aber dreimal unentschieden gespielt. Auf einen Heimsieg warten die Berliner in dieser Saison noch.