Hinz erneut im U-Ausschuss zur Polizei-Affäre

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Untersuchungsausschuss zur sogenannten Polizei-Affäre im Landtag in Stuttgart wird am Montag (10.00 Uhr) die Befragung von Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz fortgesetzt. Vor einem Monat wurde Hinz bereits acht Stunden lang befragt, nun soll es weitergehen. Der Ausschuss dreht sich um sexuelle Belästigung in Landesbehörden, um Beförderungspraktiken bei der Polizei und um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Ein inzwischen suspendierter Inspekteur der Polizei soll Ermittlungen zufolge im November 2021 in Stuttgart eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben. Auch Innenminister Strobl stand in der Folge des Vorfalls unter Druck - er hatte nach eigenen Angaben ein Schreiben des Anwalts des Inspekteurs an einen Journalisten weitergereicht. Die Ermittlungen gegen ihn wurden gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.

Bei den Befragungen Ende Februar schilderte Hinz detailliert die damaligen Abläufe aus ihrer Sicht. Es ging dabei auch um die Frage, ob sie ein privates Handy des beschuldigten Inspekteurs damals hätte beschlagnahmen müssen und wie genau dieser zuvor in sein Amt gekommen war. Irritiert zeigten sich einige der Obleute über Hinz' Schilderungen, dass sie selbst an dem fraglichen Tag mit dem Inspekteur und der betroffenen Frau während eines Gesprächs Sekt getrunken habe. Grünen-Obmann Oliver Hildenbrand sprach von «fließenden Übergängen und unklaren Abgrenzungen zwischen dienstlichen und privaten Zusammenkünften» im Innenministerium.