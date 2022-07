Historische Säge: Bauteil verletzt Mann lebensgefährlich

Freiburg (dpa/lsw) - Während der Vorführung eines historischen Arbeitsgerätes beim Jubiläumsfest des Ortes Jestetten (Kreis Waldshut) ist ein 50 Jahre alter Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann wurde am Sonntag von einer Art Führungsstück einer Kreissäge am Kopf getroffen, teilte die Polizei mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

An der historischen Kreissäge hatte sich eine Art Antriebsriemen gelöst und in dem Führungsstück verheddert. Dabei schleuderte der Riemen das Teil in Richtung der Zuschauer. Der 50-Jährige wurde von dem Führungsstück getroffen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Die Säge wurde im Rahmen eines Festes zum 1150-jährigen Bestehens des Ortes Jestetten vorgeführt.