Hitze im ganzen Land: Am Mittag mehr als 35 Grad in Südbaden

Karlsruhe (dpa/lsw) - Am bisher heißesten Tag des Jahres im Südwesten sind im südbadischen Rheinfelden schon am Mittag 35,5 Grad gemessen worden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, war dies bundesweit der höchste Wert um diese Zeit. Erwartet wurden am Nachmittag noch steigende Werte bis zu 38 Grad. Wo der Tagesrekord erreicht wird, steht erst gegen 20.00 Uhr fest. Dann veröffentlicht der DWD die offiziellen Tageshöchstwerte. Für Samstag erwarten die Meteorologen noch einmal schwülheiße 31 bis 36 Grad.