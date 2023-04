Hoffenheim braucht Punkte im Abstiegskampf

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hofft die TSG 1899 Hoffenheim auf ein Erfolgserlebnis beim Aufsteiger Werder Bremen. Nach dem Ende der Negativserie von 14 sieglosen Spielen durch das 3:1 gegen Hertha BSC vor der Länderspielpause möchte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo in der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) nachlegen. Der 45-Jährige setzt dabei auf wahrscheinlich auf die gleiche Startformation wie beim Sieg gegen die Berliner vor zwei Wochen. Die Mannschaft sei gut gerüstet und bereit für die schwere Aufgabe in Bremen, betonte Matarazzo.