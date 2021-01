Hoffenheim-Coach Hoeneß: Abstiegskampf ist «kein Thema»

Zuzenhausen (dpa) - Trotz der bisher holprigen Bundesliga-Saison macht sich Trainer Sebastian Hoeneß bei der TSG 1899 Hoffenheim keine Gedanken über einen möglichen Abstiegskampf. «Das ist kein Thema. Wir sind viel zu früh in der Saison», sagte der 38-Jährige in einem Interview der «Bild-Zeitung» (Donnerstag). Hoeneß stehe mit Sportchef Alexander Rosen, der Geschäftsführung und auch Dietmar Hopp «im vertrauensvollen Austausch», versicherte er. «Ich weiß, dass sie die Situation so realistisch einschätzen wie ich.»

Der Europa-League-Starter aus dem Kraichgau hat bislang 15 Punkte geholt und liegt damit nur fünf Zähler vor Aufsteiger Arminia Bielefeld, der sich derzeit auf dem Relegationsplatz 16 befindet. Das Spiel beim FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird deshalb zu einer extrem wichtigen Prüfung für die TSG.

«Die Situation auf Schalke ist für die TSG irrelevant», sagte Hoeneß dem «Kicker», als er auf die prekäre Lage beim Traditionsclub angesprochen wurde. «Wir sind gut beraten, auf uns zu schauen.» Hoffenheim hatte vergangenes Wochenende zum Jahresstart mit 1:3 gegen den SC Freiburg verloren.