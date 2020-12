Hoffenheim in der Europa League gegen Molde FK aus Norwegen

Nyon (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim trifft in der ersten K.o.-Runde der Europa League auf die norwegische Mannschaft von Molde FK. Dies ergab die Auslosung am Montag in Nyon/Schweiz. Der Fußball-Bundesligist spielt am 18. Februar zunächst beim Landesmeister von 2019, das Rückspiel ist am 25. Februar in Sinsheim. Genau dieses Los hatte sich Hoffenheims norwegischer Abwehrspieler Havard Nordtveit gewünscht. Die Kraichgauer stehen erstmals unter den 32 besten Mannschaften.