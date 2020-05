Hoffenheim ins Training gestartet: Erste Partie gegen Hertha

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat am Donnerstag das erste Mannschaftstraining in der Corona-Krise absolviert. Nach dem grünen Licht der Bundesregierung und Länder für Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer, gab es in Baden-Württemberg auch die behördliche Genehmigung für uneingeschränktes Teamtraining. Zuletzt war dies nur in Kleinstgruppen mit einem vorgeschriebenen Abstand möglich.

Zuvor hatte das Sozialministerium eine Veränderung der Corona-Verordnung für den Profi- und Spitzensport beschlossen, die auch der TSG das Teamtraining mit Zweikämpfen ermöglichte. Da die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag beschlossen hat, dass die Bundesliga am 16. Mai mit dem 26. Spieltag fortgesetzt wird, werden die Hoffenheimer an diesem Tag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC antreten.

Die Hoffenheimer beziehen am Wochenende ein Hotel in der Region, um die vorgeschriebene einwöchige Quarantäne einzuhalten. «Jetzt freuen wir uns, die Details für einen Re-Start der Liga umzusetzen. Das beinhaltet natürlich die gewissenhafte Umsetzung aller gebotenen Hygienemaßnahmen im organisatorischen wie sportlichen Hinblick auf das erste Heimspiel», sagte Geschäftsführer Peter Görlich.