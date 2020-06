Hoffenheim kann gegen Union Europa-League-Teilnahme sichern

Sinsheim (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim kann beim heutigen Heimspiel gegen Union Berlin das Ticket für die Europa League lösen. Wenn die Kraichgauer ihre Partie am 33. Spieltag gewinnen und Freiburg gleichzeitig beim FC Bayern verliert, ist dem TSG der siebte Platz nicht mehr zu nehmen. Trotz des 3:1-Sieges in Augsburg kündigte Sportchef Alexander Rosen personelle Veränderungen an. Vize-Weltmeister Andrej Kramaric und der zuletzt angeschlagene Dennis Geiger sind Kandidaten für die erste Elf. Am letzten Spieltag gastiert Hoffenheim bei Borussia Dortmund.