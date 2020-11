Hoffenheim startet ohne Kramaric beim FC Slovan Liberec

Liberec (dpa) - Ohne Torjäger Andrej Kramaric geht die TSG 1899 Hoffenheim in das Europa League-Spiel beim FC Slovan Liberec. Der kroatische Stürmer ist am Donnerstagabend nur Ersatzspieler. Trainer Sebastian Hoeneß mischte die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten im Vergleich zum 3:3 gegen den VfB Stuttgart kräftig durch: Nur noch Torhüter Oliver Baumann, Abwehrchef Havard Nordtveit sowie Ryan Sessegnon und Florian Grillitsch stehen in der Startelf.

Im leeren Stadion u Nisy ist Sebastian Rudy der einzige Profi, der nach der Rückkehr aus der Quarantäne von Anfang an spielt. Kramaric hatte erst am vergangenen Wochenende sein Comeback nach einem positiven Corona-Test Mitte Oktober gegeben. Den Angriff bilden der Brasilianer Klauss und der erst 18 Jahre alte Maximilian Beier.