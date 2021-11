Hoffenheim startet ohne Kramaric: Greuther Fürth offensiv

Fürth (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim beginnt beim Tabellenletzten Greuther Fürth ohne Torjäger Andrej Kramaric. Der kroatische Fußball-Nationalspieler sitzt im Bundesligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) zunächst auf der Ersatzbank. Stammkeeper Oliver Baumann steht nach leichten Krankheitssymptomen gar nicht im Kader der Hoffenheimer. Für ihn beginnt Philipp Pentke. Kramaric hatte zuletzt beim 2:0 gegen RB Leipzig wegen einer Kopfverletzung gefehlt, die er sich im Länderspiel mit Kroatien zugezogen hatte.

Die SpVgg Greuther Fürth will mit einer offensiven Ausrichtung ihren ersten Sieg in dieser Bundesligasaison erzwingen. Stefan Leitl bietet in seinem 100. Pflichtspiel als Trainer der Franken in Kapitän Branimir Hrgota, Dickson Abiama, Havard Nielsen, Timothy Tillman und Jamie Leweling fünf Offensivkräfte auf.

