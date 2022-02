Hoffenheim verlängert Vertrag mit Kapitän Hübner um ein Jahr

Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Kapitän Benjamin Hübner um ein Jahr verlängert. Der neue Kontrakt mit dem 32 Jahre alten Innenverteidiger beinhaltet eine Option für ein weiteres Jahr, teilte der Verein am Freitag mit. «Ich freue mich riesig und bin megaglücklich», sagte Hübner. «Ich habe eine besondere Verbindung zum Verein. Mir bedeutet das unheimlich viel.»

Der 2016 aus Ingolstadt gekommene Abwehrspieler hatte erst vor drei Wochen gegen Borussia Dortmund nach eineinhalbjähriger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. «Benni ist aufgrund seiner Qualitäten und seiner Persönlichkeit eine zentrale Figur in unserem Kader. Wie er nach dieser langen Ausfallzeit in den vergangenen Partien nahezu ohne Anlaufschwierigkeiten aufgetreten ist, war in jeder Hinsicht außergewöhnlich», sagte TSG-Profichef Alexander Rosen.

